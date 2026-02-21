©ヤマシタトモコ・祥伝社／アニメ「違国日記」製作委員会 累計販売数205万部を突破した人気女性コミック『違国日記』がTVアニメ化され、日曜日の深夜24時40分～ABCテレビにて放送中だ。 【TVer】『違国日記第7話・書き残す』は、1週間見逃し配信中！ ある日、人見知りの小説家・高代槙生（CV：沢城みゆき）は、事故死した姉・実里（CV：大原さやか）の遺児・田汲朝（CV：森風子）を引き取り、同居生活を始めた。