¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤äÎ¾¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖKAZUMA OKAMOTO¡×¡ÖYAKYUU UMAI¡×¤Ê¤É¤È¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ¸»ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿¦¶È¥×¥íÌîµåÁª¼êÀ¸Ç¯·îÆü1996Ç¯6·î30Æü¿ÈÄ¹186cmÂÎ½Å100kg¡×¤Ê¤É¤È¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£