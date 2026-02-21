°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÎË­¶¶Å´Æ»¡¦ÌøÀ¸¶¶±Ø¤Ç20ÆüÌë¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿½÷À­¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤íË­¶¶»ÔÆî¾¾»³Ä®¤Ë¤¢¤ëË­¶¶Å´Æ»¤ÎÌøÀ¸¶¶±Ø¤Ç¡¢»°²ÏÅÄ¸¶È¯ー¿·Ë­¶¶¹Ô¤­¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿72ºÐ¤Î½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Î¾èµÒ17¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­±¿Å¾»Î(44)¤¬Ä¾Á°¤Ç¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±