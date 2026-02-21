¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼¡¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤«¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï!?¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àTwitter¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡ÖÂ³¤­¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ä¥¤¥Ð¥º¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥³¥Þkoma(@watagashi4)¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤ºî¡Ö²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½÷¤Î»Ò¤È¶á¤¯¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¡×¡£¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË½÷¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯Îø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£²ñ¤¨¤½¤¦¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¤¡¢À¼¤À¤±