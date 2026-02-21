¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥êー¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿°ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥­¥åー¥È¤Ê»ÅÁð¤òºÆ¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£»ÅÁð¤Î°ÕÌ£¤Ë¤â¸ÀµÚ Ãæ°æ¤¬JOC¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò頰¤ËÅö¤Æ