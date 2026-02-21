ミラノ・コルティナオリンピックは日本時間のきょう（２０２２年２月２１日）未明、スピードスケート女子1500メートルが行われ、幕別町出身の髙木美帆選手は6位で悲願の金メダルには届きませんでした。スピードスケート女子1500メートルの世界記録保持者で過去2大会連続で銀メダルを獲得している髙木美帆選手。「パンパンパン」地元・幕別町のパブリックビューイングの会場