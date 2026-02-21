Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ê¥Ç¥£¥¹ ¥¤¥º ¥¢¥¤¡Ë¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·¿Í¡¦Ë¾·î½Õ´õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¶¦±é¤ÎºØÆ£¹©¤ä¡¢Êª¸ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦¤é¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Ë¤è¤ë¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä»ØÆ³¥·¡¼¥ó¤âËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼Â