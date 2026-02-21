DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHKBS¡Ö¡Ø²òÂÎ¥­¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Á2026Åß Äë¹ñ·à¾ì&ÀîÆâÈ¯ÅÅ½ê¡Á¡×¡Ê¸å7¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤²òÂÎ¸½¾ì¤Î±ü¤Î±ü¤ËÀøÆþ¤·¡¢¶Ã¤­¤Î¿¦¿Íµ»¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¶È¤Î¸åÇÚ¡¦°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤Äë¹ñ·à¾ì¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡ª²òÂÎ¤µ¤ì¤ë·à¾ìÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÅÂÆ²¡ÖÄë¹ñ·à¾ì¡×¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤Î·à¾ì