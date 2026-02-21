ÊÆ¿Íµ¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼Îø¤Î²òË¶³Ø¡×¤Ç¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬19Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£53ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖX¡ÝMEN¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ä¡Ö¥Þ¡¼¥ê¡¼À¤³¦°ì¤ª¥Ð¥«¤Ê¸¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë¤â