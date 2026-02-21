°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë²¦Æ»¥Ü¥Ö¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤Æ¤­¤¿¤é¡¢½Õ¤òÁ°¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¼Á´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢È±¤ÎÇº¤ß¤¬Áý¤¨¤ë40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£ ¼ó¸µ¤¹¤Ã¤­¤ê¡ª ¥½¥Õ¥È¥«ー¥ë¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥Ö ¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤¬Âç¿Í¤é¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¡¢