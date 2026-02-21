ÂçµÜ¤Î¼ò°æ½ØºÈ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯II¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï2·î20Æü¡¢DF¼ò°æ½ØºÈ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯II¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯12·î31Æü¤Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£U-15Ç¯Âå¤«¤éÂçµÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¤ËU-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î»ý¤Ä¥ì¥Ã¥É