¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡×¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯61¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRF¡×¤ÎDJKOO¤Ï¡¢¡ÖÍí¤ß¤Å¤é¤¯¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é»þ¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ­ÅÄ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤¿¡£KOO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í­ÅÄ¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Ä¿Í¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó