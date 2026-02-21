¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬³Æ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬20Æü¡¢°ãË¡¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ë10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄÀ¯ºö¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Á´À¤³¦¤Ë10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¿¼¤¯¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì