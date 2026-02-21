LIFULL¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯ÈÇ¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÎÊýÆîÄ®±Ø¤¬2025Ç¯¤«¤é66¥é¥ó¥¯¾å¾º¤·¡¢µÞ¾å¾º¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·½É¤Þ¤Ç11Ê¬¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ­¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÊÕ±èÀþ¤Î²ÈÄÂ¾å¾º¤ËÈ¼¤¦³ä°Â´¶¤¬¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×1°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ëÀ¾¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×1°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ËÊýÆîÄ®¤Î½ç°Ì¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×2026Ç¯¤Î¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×µÞ¾å¾º¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Ï