»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É ¥´¡¼¥ë¥É¡ÊNL¡Ë¡×¤Î½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñÌµÎÁ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò1·î7Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ËÆ±¥«¡¼¥É¤ò¿·µ¬¿½¹þ¤·¤¿ËÜ²ñ°÷¤Î½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤òÌµÎÁ¤È¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¿·µ¬È¯¹Ô¤Î¤ß¤Ç¡¢´ûÂ¸¥«¡¼¥É¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£¤µ¤é¤ËÇ¯´ÖÍøÍÑ³Û100Ëü±ß°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯²ñÈñ¤âÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÇ¯²ñÈñ±ÊÇ¯ÌµÎÁ¤ÇÊÝÍ­¤Ç¤­¤ë¡£