¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢FDA¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¸ÂÄê±¿ÄÂ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥×¥é¥¤¥¹¡×¤ò2·î24Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é26Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£FDA¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¤Î¤ß¤¬Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë´ü´Ö¡¦Ï©Àþ¸ÂÄê¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¡£ÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÈÎ¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï4·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷ËÜ¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¹Ô¼Ô5Ì¾¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤­¤ë¡£²ñ°÷ËÜ¿Í¤¬Åë¾è¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¤ß¤ÇÅë¾è¤¹¤ë