¡Ú¥ì¡¼¥¹¤È¹¥ÁêÀ­¤ÎÇÏ¤Ï¡©¡Û£²·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£´ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç?¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Ê¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ç?¥ì¡¼¥¹¡£ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢2024Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç?¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤ò¾¡¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£Ç?Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£Ç?¥Þ¥¤¥ëCSÆîÉôÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ê¤É¡¢