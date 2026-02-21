¸½ÃÏ£²·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤òÍÊ¤¹¤ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥ó¥»¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼20Ì¾¤ò20Æü¤ËÈ¯É½¡£ºò²Æ¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤¬¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö²ø²æ¤«ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á·ç¾ì¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥á¥Ç