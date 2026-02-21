NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î¤È¤³¤íÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â­¤ÎÂÓ¾õá×¿¾¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¡Û À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤óÂÓ¾õá×¿¾¡Ö²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¿À·Ð¤ÎÄË¤ß¤Ë¶Ã¤­¤â¡ÚALSÆ®ÉÂ¡ÛÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡Ê¡°£Ï¡°¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤Ø¤ÎÌô¤ÎÅêÍ¿¤¬