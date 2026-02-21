¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 1¡Ý1 ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢¡ÈÉªÂÇ¤Á¡É¤¬´éÌÌÄ¾·â¢ªÁê¼ê¤¬¶õÃæÍî²¼¤¹¤ë½Ö´Ö¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£¶õÃæÀï¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿Áê¼êÁª¼ê¤È·ã¤·¤¯ÀÜ¿¨¡£¤½¤ÎºÝ¤Ëº´Ìî¤ÎÉª¤¬Áê¼ê¤Î´é¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£º´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï