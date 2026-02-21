¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¼¼¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¡á20Æü/Mandel Ngan/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡ÊIEEPA¡Ë¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤¬»ØÌ¾¤·¤¿È½»ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¼¼¤Ç¡¢¡Ö´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë