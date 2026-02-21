¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤ä²ñ¼Ò¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡ØBooSTAR¡¾¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª90Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¼ã¼Ô¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìIT´ë¶È¤Î½¸ÀÑÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿³¹¡¢½ÂÃ«¡£¤½¤Î½ÂÃ«¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¤Î¿´Â¡Éô¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¹¥¿