¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹(¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô)¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@nakamura.keito)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Øsacai(¥µ¥«¥¤)¡Ù¤Î¿·ºîÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥µ¥«¥¤¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®