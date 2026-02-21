[2.20 ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè33Àá ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó 1-0 ¥×¥ì¥¹¥È¥ó]¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè33Àá¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥óÀï(¡û1-0)¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂç¶¶¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¥¨¥¤¥é¥ó¡¦¥­¥ã¥·¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÈ¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢12Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²