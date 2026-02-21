¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï20Æü¡¢DF¿¹ÅÄÎé(24)¤¬¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ßFC(JFL)¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¼ÂÁ©³Ø±à¹â¤«¤é¹ñ»Î´ÜÂç¡¢²£²ÏÉðÂ¢ÌîFC(JFL)¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤ËµÜºê¤Ø²ÃÆþ¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡üDF¿¹ÅÄÎé(¤â¤ê¤¿¡¦¤ì¤¤)¢£À¸Ç¯·îÆü2001Ç¯5·î21Æü(24ºÐ)¢£½Ð¿ÈÃÏÅìµþÅÔ¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å181cm/78kg¢£·ÐÎò¾®Ê¿È¬¾®¥¢¥Ù¥ê¥¢FC-Forza¡Ç02-¼ÂÁ©³Ø±à¹â-¹ñ»Î´ÜÂç-²£²Ï