¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ë¥ªー¥×¥óÀï½éÀï¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò½±¤¦ÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Áー¥à¤ÎÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡£ËÜµòÃÏ¤Ê¤é¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤Ç¡¢¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ ¢£¤¢¤ï¤äÃÙ¹ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â ¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü