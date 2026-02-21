Ëè½µÅÚÍËÆü ¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£±ÇÁü¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Êý¤ÏTVer¤Ë¤Æ¡§https://tver.jp/series/srgcg6j7uk2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÈø»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿²ó¿ô100²ó°Ê¾å¤Î¡È¹âÈø»³¤ÎÊâ¤¯Wikipedia¡É¤³¤È¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¿¦°÷ ÃÝÅÄÃÎÀ¸¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈÆóÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤Î¿¦