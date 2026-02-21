¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÆ¶·¢¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢¼«Á³¤Ë¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¥Á¡¼¥¿¡¼/National Center for Wildlife via CNN Newsource¡ÊCNN¡Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ñÎ©ÌîÀ¸À¸Êª¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬2022Ç¯¤È23Ç¯¤ËÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÌÉôÅÔ»Ô¥¢¥é¥ë¶á¹Ù¤Î¸Þ¤Ä¤ÎÆ¶·¢¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¥ß¥¤¥é²½¤·¤¿¥Á¡¼¥¿¡¼7Æ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ß¥¤¥é¤Ï¤Û¤ÜÌµ½ý¤Ç¡¢ÆðÉôÁÈ¿¥¤È¹ü³Ê¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó