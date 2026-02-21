¤â¤¦¤¹¤°Åí¤ÎÀá¶ç¤Ç¤¹¤Í¡£Åí¤ÎÀá¶ç(¤Ò¤Êº×¤ê)¤Ï¡¢ËèÇ¯3·î3Æü¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤äÅí¤Î²Ö¤ò¾þ¤ê¡¢¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤äÉ©Ìß¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÏÌ£¿©ÉÊ¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤È·Ü¤â¤âÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡û¥¹¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×½¾Íè¾¦ÉÊ¡Ö¤À¤·¤Î¤­¤¤¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ª¿Ý¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢3·î2Æü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤À¤·¤Þ¤í¿Ý¡×¡£Í®