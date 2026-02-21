µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤¬£²£±Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÆáÇÆ¡ËÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿È¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¶¯¸ª·ø¼é¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¹âÂ´£·Ç¯ÌÜ¡£ºòµ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£±£°£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤ÈÂÇ·âÌÌ¤â¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤¿¡£Êá¼ê¿Ø¤Ï´ßÅÄ¡¢¹ÃÈå¡¢Âç¾ë¡¢¾®ÎÓ¤È£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤È¤Ê¤ëÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤·Îõ¤ÊÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë