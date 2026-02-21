¸½Âå¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö´ÆÆÄ¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¡½¡½»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈºÇ¹â¤ÎÌ¾¾­¡É¤È¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û1°Ì¤ÏÍî¹çÇîËþ¤Ç¤âÀ±ÌîÀç°ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡ÖºÇ¹â¤ÎÌ¾¾­¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¥Ù¥¹¥È20¤ò¸«¤ëº£²ó¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë´ÆÆÄ40Ì¾¤ò¸õÊä¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤ÖºÇ¹â¤ÎÌ¾¾­¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò