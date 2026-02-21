¸¤¤¬Í·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤Î¸¶°ø 1.¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¸¤¤¬°ìµ¤¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤º¤Ë¡¢¥À¥é¥À¥é¤ÈÍ·¤Ó¿©¤Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°Êª¤Ï¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ËÜÍè¡¢¼íÎÄÆ°Êª¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ò»ý¤Ä¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤­¤Ë¿©¤Ù