¸µK-1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ¤ò½Ë¤Ã¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËâºÀÅÍ¡õÌô´ÝÍµ±Ñ¡õÌðÂô¿´¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¹ë²Ú¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­ÈäÏªËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌô´Ý¤µ¤ó´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£19Æü¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ìô´Ý¤µ¤ó¤ò¡¢ºÊ¤ÎÌðÂô¿´¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë½Ë¤¦»Ñ¤Ç¤¹¡£Âç¤­¤ÊÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥­¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¹ë