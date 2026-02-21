¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢ºÎÅÀ·ë²Ì¤òÊ¹¤­Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó(C)Getty ImagesÌµÇ°¤Î·ëËö¤ËÍîÃÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÏÍ£°ì¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡ªÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÈÃæ°æ¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Îº¹¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤Î¥¢