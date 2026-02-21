¡ÖµþÅÔ¤ÎÀã·Ê¿§¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÊÌ??¡×¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Àä·Ê¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îaki¡Ê¡÷aki_goodspeed¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯2·î8Æü¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã²½¾Ñ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃÝÎÓ¤ÎÉ÷·Ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤À¡£¿¼¤¤ÎÐ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Å·¤òÊ¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤¡£aki¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Î2·î¡¢µþÅÔ¤ËÄÁ¤·¤¯¹ßÀãÍ½Êó¤¬½Ð¤¿Ìë¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÍò»³¤Ë¤âÀÑ¤â¤ë¤ÈÊ¹¤¤