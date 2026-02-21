¥¿¥ì¥ó¥È²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡©¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¥í¥±¤Ç¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¥¤¥Á¥´¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î»ý¤ÁÊý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²Ï¹ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¡ÖÆ»¤Î±Ø¤­¤Ä¤ì¤¬¤ï¡×¤Ç¤Î¥í¥±¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¤¬»ÅÀÚ¤ë¡Ö¤ä¤¹»Ò¤Î½µËöÊ¡ÂÞ¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë1Ëü5000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÆÊ