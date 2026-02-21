¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¡¢°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¡¢Èïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤Î·Ù»¡Ä´ºº¤ò½ª¤¨¤¿¡£µî¤ë2·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢15»þ¤«¤éÌó7»þ´Ö40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÃ¼ì½ý³²¤ª¤è¤Ó°åÎÅË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸ÃæÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤é¤¬·Ù²ü¡©¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Î²áµîÈ¯¸À22»þ40Ê¬º¢¤ËÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¡¢´ö