ÇÐÍ¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡×¤È¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÓÅçÄ¾»Ò¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¿©¤Ù¤¿Ä«¿©¡õ´ÊÃ±¼êÎÁÍýÆü¡¹¤Î¿©»ö¤äÄ´ÍýÃæ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»äÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÈÓÅç¡£¡ÖÄ«»þ´Ö¤Ê¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¥Æ¥­¥È¡¼¤Ë¤Ê¤ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë½¬´·¤Ë¡×¡Öº£Ä«¤âÏ¢Æü¤ª¤Ê¤¸¥â¥Î¿©¤Ù½Ð¶Ð¡×¤È¡¢¡È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤éÄ¾ÀÜ¡É¿©¤Ù¤¿Ä«¤´¤Ï¤ó