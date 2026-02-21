Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Åß¥É¥é¥Þ¤â¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤­¤¯Æ°¤¯ÃæÈ×Àï¤Ø¡£¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê52¡Ë¤¬ÏÓÍø¤­¤Î¹ñÀÇÄ´ºº´±¤ò±é¤¸¡¢°­ÆÁÃ¦ÀÇ¤ËÇ÷¤ëÄË²÷¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬ÆÍÁ³Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô