¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£¼ê¤Ë´À°®¤ëÇ®Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Õ¤Ã¤È²ò¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÄÁ»öµ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥Ä¥â¤ëÇ×¤ò¸í¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÐ¶É¼ÔÆ±»Î¤¬¸«¤»¤¿ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÄ¤ê¶Á¤¯¥Ù¥ë¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¾ìÌÌ¤ÏÆî2¶É3ËÜ¾ì¡£¤¿¤í¤¦¤Ï4Ëü8200ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï6½äÌÜ¤À¡£