¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤ÇÈþ¸ª¥é¥¤¥óÈäÏª¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÖAs random as life¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¡£Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤Ç¿©»ö¤ò¤·