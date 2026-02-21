Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀ½¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ð¥¹¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áê¼¡¤®³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÈÎÇä¸µ¤ÎEV¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ï20Æü¡¢³Ñ±Ñ¿®Éû¼ÒÄ¹¡Ê53¡Ë¤¬3·î1ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¯¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º´Æ£ÍµÇ·¼ÒÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ïº£·îËö¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤¬¡¢µ»½Ñ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö·Ð±ÄÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£