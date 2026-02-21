Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¤Î»ÔÁí¹ç¿Þ½ñ´Û¤Ç19ÆüÌë¤ËÍøÍÑ¼Ô¤éÃË½÷3¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÈÈï³²¼Ô¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬20Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï´ÛÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤¿¸å¡¢ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¤¤¤­¤Ê¤êÍøÍÑ¼Ô¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶§´ï¤Ï¡Ö¼«Âð¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¸©·ÙÁáÎÉ½ð¤ÏÌµº¹ÊÌ¤Ë¿Í¤ò»¦½ý¤·¤è¤¦¤È·×²è¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£