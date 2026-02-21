ÂçºåÉÜ·ÙÀôº´Ìî½ð¤ÇÀàÅð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¼Ô¤«¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¿ôÆüÁ°¤Î¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤«¤éÀÑºÜÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²·î£²£°Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°£¸»þ¤¹¤®¡¢Àôº´Ìî½ð¤Î½ð°÷¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿º¯À×¤ò³ÎÇ§¡£Ãó¼Ö¾ì¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢²¡¼ýÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ÎÆâÉô¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÑºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¶âÂ°À½¤ÎÅû¾õ¤ÎÍÆ´ï¡ÊÄ¹¤µÌó£µ£°£ã£í¡Ë£±