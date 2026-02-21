ダンスボーカルユニット「TRF」のDJKOO（64）が20日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。本名を明かした。今回は、東京・麻布十番でロケ。街を案内する中、KOOは「僕、郄瀬って言うんですけど」と本名について語り出した。「高瀬って名前なんです。郄いの郄に、瀬戸内海の瀬。郄は、はしごだか」と説明。前回の放送では麻布十番に35年住んでいることを告白して