¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤¬¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ò²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é³°¤¹¤¿¤á¤ÎÎ©Ë¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤Ï¡¢À­ÅªµÔÂÔ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤êÈãÈ½¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤Ç19Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤ëÁ°Äó¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤Ç¤Ï8ÈÖÌÜ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤