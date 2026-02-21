·ìÅüÃÍ¤òÀ©¤¹¼Ô¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ©¤¹¡ª»éËÃ´Î¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤ä¤»ÂÎ¼Á¤Ë¤¹¤ë¥¹¥´¥¤ÊýË¡ ·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÂÀ¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à ÅüÃÍ¤È¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÅü¡Ê¡á¥Ö¥É¥¦Åü¡Ë¤ÎÇ»ÅÙ¤Î¤³¤È¡£¿©»ö¤ÇÀÝ¼è¤·¤¿ÅüÊ¬¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë¤¢¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤­¤Ë¤è¤ê¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÃß¤¨¤é¤ì¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë¤È¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎÌ¤¬¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤ë¤Î¤¬·ìÅüÃÍ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¶õÊ¢»þ¤Î·ìÅüÃÍ¤Ï70～100mg¡¿dl¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²¼¤¬¤ê²á¤®¤ë¤ÈÄã·ìÅü¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏÂÎ¤ËÉÔ