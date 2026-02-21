¡Ö´°·ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Ë¤ÏÊ¿Á³¤Èµ¯¤³¤ë¡£2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ä¹ÊÔ¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È´°Á´¿·ºî²è¤Ç¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçË½¤ì¡ª¤½¤³¤Ë¤Ï¡Èº£¤Î¡Ø¶äº²¡Ù¡É¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤¿¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºäÅÄ¶ä»þÌò¡¦¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢»ÖÂ¼¿·È¬Ìò¡¦ºå¸ýÂç½õ¡¢¿À³ÚÌò¡¦Å£µÜÍý·Ã¤Î3¿Í¤Ë¡¢À©ºî·èÄê»þ¤Î¾×·â¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ë½É