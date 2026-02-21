「ショートトラックコリア」が自尊心を守った。オランダに1位を許したが、金メダル2個で2位になった。韓国代表チームは21日（日本時間）に行われた女子1500メートルでキム・ギルリと崔萊禎（チェ・ミンジョン）がそれぞれ金メダル、銀メダルを獲得した。その前に行われた男子リレー5000メートルでは銀メダルを追加した。前日まで金メダル1個（女子リレー3000メートル）、銀メダル1個（男子1500メートル）、銅メダル2個（男子