「ランボルギルリ」が初のオリンピック（五輪）で金メダル2個を首にかけた。キム・ギルリ（22、城南市庁）が女子1500メートルで優勝した。崔萊禎（チェ・ミンジョン、28、城南市庁）は銀メダルを獲得し、大韓民国の五輪最多メダル記録を更新した。キム・ギルリは21日（日本時間）、伊ミラノ・アイススケートアリーナで行われた2026ミラノ・コルティナ冬季五輪ショートトラック女子1500メートル決勝で2分32秒076をマークして